 وطنا نيوز -العضايلة: دراسة خيارات الوصول إلى المساجد يوم الجمعة
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العضايلة: دراسة خيارات الوصول إلى المساجد يوم الجمعة
التاريخ : 30-05-2020 08:01:50 المشاهدات: 1697

وطنا اليوم - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ان خيارات الذهاب لصلاة الجمعة القادمة انحصرت بين سيناريوهين ، من قبل خلية الازمة في مركز إدارة الازمات حتى اللحظة.

واضاف العضايلة أن خلية الازمة تدرس إما حظر التنقل في المركبات يوم الجمعة لإتاحة الفرصة للمصلين للوصول الى المساجد القريبة منهم مشيا على الأقدام أو السماح بالتنقل في وقت الصلاة فقط..

وبين العضايلة ان خلية الازمة تدرس أفضل الخيارات التي تحقق مصالح الناس وتحميهم من اي مخاطر بالإضافة الى تمكينهم من أداء فريضة صلاة الجمعة في المسجد


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