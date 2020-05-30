وطنا اليوم تشارك الأمم المتحدة وقواتنا المسلحة الاحتفال بيوم قوات حفظ السلام وتلون شريطها باللون الأزرق

وطنا اليوم - تشارك وطنا اليوم الأمم المتحدة والعالم وقواتنا المسلحة الباسلة- الجيش العربي الاحتفال بيوم حفظة السلام العالمي حيث خصص هذا العام للاحتفال بالمرأة في حفظ السلام، وخصصت وطنا اليوم زاوية في موقعها لابراز دور القوات المسلحة - الجيش العربي في حفظ السلام والتركيز على دور المرأه في الجيش العربي ودورها في حفظ السلام.

رغم ان اليوم العالمي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة هو 29 ايار، فإن مقر الأمم المتحدة في نيويورك سيحتفل بالذكرى هذا العام في 1 حزيران/يونيو. سيتصدر الأمين العام الاحتفال بوضع أكليل من الزهور تكريمًا لكل حفظة السلام الذين فقدوا أرواحهم أثناء الخدمة تحت علم الأمم المتحدة.