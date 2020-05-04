الرئيسية | محليات الفراية: لن نستقبل اي مواطن قادم للأردن براً بمركبته

وطنا اليوم-عمان:قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفراية، الجمعة، ، أنه لن يتم استقبال اي مواطن قادم من المعابر البرية بمركبته الخاصة، فاما ان يبيعها أو يشحنها عبر المعابر البرية من خلال معبر العمري أو جابر أو الكرامة أو جسر الملك الحسين".

وأضاف العميد الفراية، خلال استضافته على برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر شاشة التلفزيون الأردني، أن سلاح الهندسة الملكي قام بتطهير المنازل التي اكتشف بها اصابات وتقييم اماكن الحجر والمطارات والمعابر الحدودية، مشيرا الى ان سلاح الهندسة اسهم بتأمين اماكن الحجر الصحي عبر بناء 2000 كرفان في البحر الميت وبناء مجموعة من الكرفانات في معبر العمري.

وأكد، إنه لغاية اللحظة تم استقبال 12 الف اردني من الخارج، مشيرا الى انه يوجد 4 الآلاف شخص في الحجر الصحي في فنادق العاصمة، وسيتم اخلائهم اعتبارا من يوم السبت او الاحد القادم.

وتابع، "نستعد الان لاستقبال دفعة ثالثة من العائدين الى الوطن، والاولوية كانت للطلاب ولمن تقطعت بهم السبل ولمن فقد وظيفته"، مشيرا الى امكانية تقديم ابناء الاردنيات وحاملين الجوازات المؤقتة والمستثمرين المقيمين في الأردن للعودة الى ارض الوطن.

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