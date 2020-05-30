 وطنا نيوز -طقس بارد بشكل استثنائي الليلة وتنبيه من تشكل الصقيع
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طقس بارد بشكل استثنائي الليلة وتنبيه من تشكل الصقيع
التاريخ : 29-05-2020 08:47:36 المشاهدات: 1263

وطنا اليوم-عمان:قال موقع طقس العرب إنه يتوقع أن تشهد المملكة طقس بارد بشكل استثنائي الليلة و الحرارة دون 10 درجات مئوية في عدد من المناطق، حيث يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً لمثل هذا الوقت من العام
ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتُصبح أقل بكثير مما هو مُعتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام وبشكل غير معهود.
ويكون الطقس بارداً على نحو لافت في العديد من المناطق. و يُخشى من تشكل الصقيع في أجزاء محدودة وقليلة من السهول الشرقية و البادية الجنوبية.

التوصيات١)

على المزارعين الانتباه من احتمالية ضعيفة لتشكل الصقيع في أجزاء محدودة و قليلة من السهول الشرقية و البادية الجنوبية في ساعات الليل المُتأخرة.


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