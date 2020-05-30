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طقس بارد بشكل استثنائي الليلة وتنبيه من تشكل الصقيع
وطنا اليوم-عمان:قال موقع طقس العرب إنه يتوقع أن تشهد المملكة طقس بارد بشكل استثنائي الليلة و الحرارة دون 10 درجات مئوية في عدد من المناطق، حيث يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً لمثل هذا الوقت من العام
التوصيات١)
على المزارعين الانتباه من احتمالية ضعيفة لتشكل الصقيع في أجزاء محدودة و قليلة من السهول الشرقية و البادية الجنوبية في ساعات الليل المُتأخرة.
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