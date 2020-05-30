 وطنا نيوز -محافظ العاصمة: 309 اشخاص و 62 مركبة خرقوا الحظر الشامل في عمان
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محافظ العاصمة: 309 اشخاص و 62 مركبة خرقوا الحظر الشامل في عمان
التاريخ : 29-05-2020 07:18:44 المشاهدات: 1271

وطنا اليوم - قال محافظ العاصمة سعد شهاب إن 309 أشخاص و62 مركبة خرقوا اليوم الجمعة أوامر الحظر الشامل في عمان حتى الساعة السادسة.

جاء ذلك في تصريحات لشهاب بثتها قناة المملكة مساء اليوم، يذكر ان محافظة العاصمة تبذل جهودا مميزه منذ بداية الازمة لمتابعة كل مايصدر عن رئاسة الوزراء من تعليمات وقرارات تتعلق بمواجهة الازمة. 


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