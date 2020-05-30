 وطنا نيوز -نفي مايتم تداوله حول شطب او تخفيض قيمة المخالفات
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نفي مايتم تداوله حول شطب او تخفيض قيمة المخالفات
التاريخ : 29-05-2020 06:49:44 المشاهدات: 5915

وطنا اليوم - أكد مصدر أمني لوطنا اليوم نفي مايتم تداوله على مواقع التواصل بشان قرارات جديدة اتخذت لشطب مخالفات السير او التخفيض من قيمتها.

وقال مصدر أمني ان المخالفات موجودة كما هي ولم يتم شطبها او اجراء اية خصومات عليها، كما يتداول البعض.

وبين المصدر لوطنا اليوم انه يحق للمواطنين الاعتراض على قيمة المخالفات في محكمة الامانة، حيث يتخذ القرار هناك بشأن تخفيض قيمتها وفقا للشروط والمعايير.

وأشار المصدر الى ان المخالفات لا تخضع جميعها للاعتراض في محكمة الامانة، حيث يتم الاعتراض على المخالفات ذات القيم العالية فقط، وبقرار من المحكمة


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