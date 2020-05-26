 وطنا نيوز -عاجل- الحكومة قد تتخذ قرار خلال ساعات يتعلق بالمساجد ومحافظات الجنوب
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عاجل- الحكومة قد تتخذ قرار خلال ساعات يتعلق بالمساجد ومحافظات الجنوب
التاريخ : 26-05-2020 02:37:14 المشاهدات: 4181

 وطنا اليوم - علمت وطنا اليوم من أن الحكومة بصدد  اصدار قرارا في الساعات المقبلة يتعلق  بفتح المساجد في جنوب الأردن، الا ان القرار سيتضمن إجراءات لضمان توفر حماية قدر الإمكان من الاختلاط ونقل الفايروس بين المصلين. 

كما قد يتزامن قرار فتح المساجد، مع قرار اخر بفتح المحافظات الجنوبية والسماح بالتنقل بين محافظات الجنوب فقط. 


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