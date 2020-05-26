عاجل- الحكومة قد تتخذ قرار خلال ساعات يتعلق بالمساجد ومحافظات الجنوب

وطنا اليوم - علمت وطنا اليوم من أن الحكومة بصدد اصدار قرارا في الساعات المقبلة يتعلق بفتح المساجد في جنوب الأردن، الا ان القرار سيتضمن إجراءات لضمان توفر حماية قدر الإمكان من الاختلاط ونقل الفايروس بين المصلين.

كما قد يتزامن قرار فتح المساجد، مع قرار اخر بفتح المحافظات الجنوبية والسماح بالتنقل بين محافظات الجنوب فقط.