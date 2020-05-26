تكميلية التوجيهي في آب

وطنا اليوم - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، أن الوزارة لم تحدد بعد موعد الدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامة، حيث أن الوزارة تنتظر تقييم الوضع الصحي والوبائي لتحديد موعدها، فيما المؤكد أنها لن تكون مباشرة بعد نهاية الامتحان النظامي كما العام السابق.

وأضاف العجارمة ان الوزارة كان لديها ثلاثة خيارات في السابق وستطرحها للاستفتاء العام من قبل الطلبة لعقد الدورة في شهر أيلول أو تشرين الأول أو تشرين الثاني، لكن الوضع اختلف الآن وسيتم تحديدها لاحقا.

ورجّح أن يتم تحديد موعد الدورة التكميلية من قبل الوزارة في شهر آب المقبل بعد تقييم الوضع الوبائي، وستعلن من قبل الوزارة حال تحديد الموعد بشكل نهائي