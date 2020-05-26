 وطنا نيوز -توضيح إجراءات إعادة الرسوم الجامعية للطلبة المقترضين
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توضيح إجراءات إعادة الرسوم الجامعية للطلبة المقترضين
التاريخ : 26-05-2020 02:14:54 المشاهدات: 1148

وطنا اليوم - اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الحاصلين على منح وقروض داخلية للعام الجامعي 2019 / 2020 (سواء الذين استكملوا أو لم يستكملوا الوثائق المطلوبة) بأن الوزارة ستقوم بالإجراءات اللازمة لرد الرسوم الجامعية للطلبة الذين قاموا بتسديد رسوم الفصل الثاني دون الحاجة لمراجعة مكتب المستشار الثقافي، أو وحدة القبول والتسجيل في جامعته.

وستعلن الوزارة، في وقت لاحق، للطلبة عن استلام الرسوم الدراسية المدفوعة شريطة أن يقوم الطالب بإستكمال جميع الوثائق والكفالات وسندات التعهد المطلوبة وتسليمها لمكتب المستشار الثقافي في جامعته


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