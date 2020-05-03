 وطنا نيوز -مستشفى الملك المؤسس تعود للعمل تدريجيا الأحد
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مستشفى الملك المؤسس تعود للعمل تدريجيا الأحد
التاريخ : 26-05-2020 02:10:02 المشاهدات: 1131

 وطنا اليوم - تبدأ العيادات الخارجية في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي بالعمل وبشكل تدريجي اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل ضمن عدة ضوابط.

وقال مدير المستشفى الدكتور محمد الغزو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن المستشفى سيعتبر جميع المواعيد السابقة وحتى تاريخ 31 تموز المقبل ملغاة، ويجب على المراجعين أخذ مواعيد جديدة عبر الاتصال الهاتفي بقسم المواعيد على الرقم 02/7200600.

وأضاف إنه لن يتم استقبال أي مريض لم يحصل على موعد مسبق، باستثناء الحالات الطارئة في قسم الطوارئ.

ودعا الدكتور الغزو المراجعين الى ارتداء الكمامات والقفازات قبل الحضور إلى المستشفى، مؤكدا أنه لن يسمح بدخول المستشفى بدونهما إنفاذا لأمر الدفاع رقم 11.

وأعاد التأكيد على منع زيارة المرضى استنادا لقرار مجلس الوزراء


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