 وطنا نيوز -في أول يوم عمل نسبة الموظفين على رأس عملهم 60٪
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في أول يوم عمل نسبة الموظفين على رأس عملهم 60٪
التاريخ : 26-05-2020 12:14:42 المشاهدات: 1324

وطنا اليوم - قال مدير عام ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، الثلاثاء، إنّ نسبة موظفي القطاع العام المتواجدين في أماكن عملهم 60%.

وأضاف الناصر، أنّ كل وزارة وضعت خطة عودة للعمل خاصة فيها، على 3 مراحل بحسب خدماتها، حيث أن دليل الإرشادي الذي عمم من رئاسة الوزراء يتضمن إجراءات تساعد في الحد من تدفق المواطنين للمؤسسات.

وأوضح أن دليل الإرشاد، يوفر منهجية العمل بطرق سلسة ومنظمة، حيث تساعد الدوائر في تحديد اولوياتها.

 

'الدائرة عليها تفعيل ما امكن من تحويل خدماتها التي تقدمها مباشرة للجمهوري إلى الكترونية، والخدمات التي لا يمكن توفر الكتروني يجب تنظيم جداول للمراجعين'، بحسب الناصر.

وأشار إلى تعقيم مباني القطاعات، خصوصا اماكن مراجعة الجمهور.


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