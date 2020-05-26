وزير العمل يتحدث عن رواتب القطاع الخاص واصدار تصاريح للموظفين

قال وزير العمل نضال البطاينة، ان الاولوية في الدوام للموظفين الذين يقطنون في نفس المحافظة التي تتواجد الدوائر الحكومية فيها.

واضاف البطاينة انه بالنسبة الى دوام القطاع الخاص، فإن، اليوم الثلاثاء، هو دوام رسمي للعديد من القطاعات التي تم السماح لها بالعمل باستثناء قطاعات محدودة غير مصرّح لها بالعمل حتى الآن.

واما بالنسبة لرواتب القطاع الخاص اكد البطاينة ان الوزارة تتابع القطاعات التي لم تدفع رواتب موظفيها، من خلال مديرية التفتيش، مضيفا بأن الاولوية الان لمن لم يدفع رواتب شهري 3 و4، حيث تم تحويل شكاوى إلى المدعي العام للتأكد من ملاءتها المالية، وفق ما نقلت عنه المملكة

وفيما يتعلق برواتب شهري 5 و 6، قال إنه سيصدر بلاغا عن رئيس الوزراء عمر الرزاز استنادا لامر الدفاع رقم 6.

وتابع: أنه في حال تطلّبت احتياجات العمل ضرورة تواجد موظفين من محافظات أخرى يتمّ إصدار تصاريح لهم من خلال الوزير أو المرجع المختص.

وأوضحت الحكومة أن دوام موظفي القطاع العامّ يبدأ ، الثلاثاء، من الساعة 8:30 صباحاً، وحتّى 3:30 مساءً، وفق الدليل الإرشادي الذي تمّ تعميمه على جميع الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة.

ولفت البطاينة، الى ان الموظفون القاطنون في المحافظات التي يطبّق فيها نظام سير المركبات الفردي والزوجي، الذين تتطلّب طبيعة عملهم تواجدهم بشكل يومي في دوائرهم، سيتمّ إصدار تصاريح لهم من خلال الوزير أو المرجع المختص.