عبيدات: العودة للتشديد في حال تضاعف الاصابات خلال 3 ايام القادمة

وطنا اليوم - اكد الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، الدكتور نذير عبيدات، أن عودة القطاع العام للعمل يمثل نجاح الأردن بإدارة أزمة كورونا، لكنه حذّر من احتمالية تزايد الإصابات المسجلة.

وقال عبيدات بتصريحات لقناة المملكة، إن الوضع الوبائي للأردن، يسمح بعودة القطاع العام، لكن اللجنة تخشى من انعكاس هذه العودة على الوضع الوبائي.

وشدد عبيدات على ضرورة التزام المؤسسات والمواطنين بإجراءات السلامة العامة.

وكشف عبيدات، عن توافق بين لجنة الأوبئة ووزارة الصحة، على العودة لتشديد الإجراءات في حال شهد الأردن على سبيل المثال تضاعف أعداد الإصابات خلال 3 أيام.