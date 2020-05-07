 وطنا نيوز -السعودية تعلن عودة صلاة الجمعه والجماعة اعتبارا من 31 أيار
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السعودية تعلن عودة صلاة الجمعه والجماعة اعتبارا من 31 أيار
التاريخ : 26-05-2020 09:06:28 المشاهدات: 2063

وطنا اليوم - اعلنت السلطات السعودية انه وابتداءً من يوم الأحد 31 مايو 2020، حتى نهاية السبت 20 يونيو 2020 يتم ما يلي:

- تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

ـ السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

-استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام، وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.


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