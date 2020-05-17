مواقع عربيه ترجع إلى ما نشر على موقع وطنا اليوم من حقائق تاريخية وردت في مقال للدكتور بكر المجالي

وطنا اليوم - بمناسبة عيد الاستقلال الرابع والسبعين نشرت مواقع وصحف إخبارية عربية وعالمية مقالات تناولت تاريخ استقلال المملكة الأردنية الهاشمية استند بعض هذه المواقع إلى حقائق تاريخية كان موقع وطنا اليوم السباق في نشرها، حيث اقتبست هذه الصحف والمواقع من ما تم نشره على موقع وطنا اليوم في مقال للدكتور بكر خازر المجالي.

اوردت صحيفة رأي اليوم اللندنيه مقالا حمل عنوان " رئيس الدستور داوديه يؤرخ لخطر الصهيونية" وتناولت الصحيفة مقالا لرئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور محمد داوديه حول تاريخ استقلال الاردن أشارت فيه إلى اقتباس من مقال للدكتور بكر خازر المجالي كان قد نشر قبل يوم على موقع وطنا اليوم الاخباري، تكلم فيه المجالي حول مخططات استعمارية سبقت اعلان استقلال المملكة حاولت منع إقامة دولة عربية على أرض الاردن، ونود الإشارة هنا الى مقال الدكتور بكر خازر المجالي نشر على موقع وطنا اليوم بتاريخ 24 أيار تحت عنوان " استقلال الأرض والسيادة"، كان الكاتب الدكتور بكر المجالي يؤرخ فيه إلى حقبة سبقت اعلان استقلال الاردن حيث أورد الكاتب في مقاله تساؤلا طرحه حول صك الانتداب الذي وقع عام 1922 بأن وظيفة صك الانتداب الاولى هي تكليف بريطانيا بتنفيذ وعد بلفور بحدوده التي تبدأ من جنوب صيدا الى جبل الشيخ وكامل الجولان الى القسم الغربي من سهل حوران ثم الى منطقة المفرق الاردنية والسير بمحاذاة سكة الحديد والانعطاف من جهات معان الى ساحل المتوسط وصولا الى شاطئ، متستطردا الكاتب في مقاله بمحاولة الاستعمار آنذاك "ويعني ذلك ان لا دولة عربية ستكون على ارض الاردن" ليعود الكاتب ويورد حقائق تاريخية كيف نجح الهاشميون في تأسيس الدولة وانتزاع الاستقلال. رابط المقال http://watananews.net/jonews/article-news/255494.html#.Xsv3aQXfyF8.whatsapp