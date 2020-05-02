الرئيسية | محليات إقليم البترا تضيء معلم الخزنة احتفاء بعيد الاستقلال

وطنا اليوم-عمان:أضيئت مدينة البترا الأثرية، ممثلة بمعلم الخزنة بالشموع احتفاء بذكرى الاستقلال، وكلها اعتزاز بما حققه الوطن من أنجازات خالدة.

وجاءت إضاءة معلم الخزنة كجزء من احتفالات البترا بذكرى الاستقلال، حيث رفعت المدينة وكغيرها من مدن وبلدات المملكة علم وطنها عاليا، في الشوارع وعلى أسطح المنازل والأماكن العامة.

وقال رئيس إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات، انه تم إضاءة خزنة البترا ليلا بالشموع بهذه المناسبة، تعبيرا عن اعتزاز المدينة الوردية بوطنها الأردن، وقيادته الهاشمية المظفرة، مشيرا إلى أن المدينة قد حققت في عهد المملكة الكثير من الانجازات الهامة، التي جعلت منها مدينة تراث عالمي وإحدى عجائب الدنيا السبع.

وأكد الفرجات أنه وبهذه الذكرى الهامة التي يعتز بها الأردنيين جميعا، فقد قامت السلطة برفع الأعلام في كافة مناطق اللواء وكذلك بتوزيعها على المواطنين.

وتعمل سلطة إقليم البترا التنموي السياحي على إضاءة خزنة المدينة في العديد من المناسبات الوطنية، وحملت إضاءة المعلم هذه المرة هاشتاق #استقلال_74.

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