السفير القطري يحتفل بذكرى استقلال المملكة على طريقة الاردنيين

وطنا اليوم - احتفل السفير القطري في الاردن الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني مع الأردنيين بذكرى استقلال المملكة الرابعة والسبعين على طريقتهم هذا العام، محتفلا معهم بالنجاح الباهر الذي حققته المملكة في كبح جماح فيروس كورونا.

بداية اشاد السفير القطري في الأردن الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، بالانجازات المتراكمة التي حققها الاردن في مختلف المجالات.

وعبر في تصريحات صحافية اليوم عن تهانيه واطيب امنياته لجلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني بمناسبة ذكرى استقلال المملكة الرابع والسبعين مؤكدا ان مناسبة استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تأتي في ظل إنجازات تتراكم عاماً بعد عام، وفي ظل خطى ثابتة لتحقيق المزيد من رفعة الوطن وازدهاره في مختلف المجالات بما فيها التنمية الشاملة.

وقال يحق للأشقاء الأردنيين الفخر والاعتزاز بما تحقق وتراكم من إنجازات على كافة الصعد والميادين.

واشار الى ان الاستقلال يأتي هذا العام وقد حقق الاردن نجاحاً باهراً في كبح جماح فيروس كورونا، مشيراً إلى أن التدابير التي اتخذتها الحكومة الاردنية والتي حدت من عدد الإصابات والوفيات جراء هذا الوباء تجربة تستحق الوقوف عندها والاقتداء بها من قبل الدول الأخرى.

واشاد الدبلوماسي القطري بالدور الكبير الذي يقدمه الأردن تجاه الأشقاء العرب وقضاياهم المصيرية سعياً لتمتين العلاقات مع الدول العربية الشقيقة والصديقة".

ووصف العلاقات القطرية الأردنية بأنها تمر بأفضل مراحلها، حيث تواصل القيادتان لقاءاتهما واتصالاتهما على الدوام للنهوض بالعمل المشترك عربياً وقارياً ودولياً.

وشدد آل ثاني على أن العلاقات الاردنية القطرية ستستمر في لم الشمل وتخفيف التوتر في المنطقة بفضل ما تتمتع به قيادتا البلدين القطرية بقيادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأردنية بقيادة أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني من حكمة وبعد نظر.

وتمنى آل ثاني للشعب الأردني بهذه المناسبة التقدم والنهضة وبلوغ تطلعاته.