الرئيسية | محليات الحكومة توضح تفاصيل دوام القطاع العام غداَ

وطنا اليوم-عمان:قالت الحكومة إن دوام موظفي القطاع العامّ وفق الدليل الإرشادي الذي تمّ تعميمه على جميع الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة، يبدأ صباح يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 26/5/2020م.

ولفتت الحكومة أن ساعات الدوام الرسمي تكون ما بين الساعة 8:30 صباحاً وحتّى 3:30 مساءً، ويجوز للمرجع المختصّ في المؤسّسة أو الدائرة الحكوميّة تعديل ساعات الدّوام الرسمي بحسب ما يراه مناسباً.

وأشارت إلى أن الأولويّة في الدوام تكون للموظفين القاطنين في نفس المحافظة التي تتواجد فيها الدائرة الحكوميّة، وفي حال تطلّبت احتياجات العمل ضرورة تواجد موظفين من محافظات أخرى يتمّ إصدار تصاريح لهم من خلال الوزير أو المرجع المختصّ.

وأضافت الحكومة أنه وبالنسبة للموظفين القاطنين في المحافظات التي يطبق فيها نظام سير المركبات الفردي والزوجي، الذين تتطلّب طبيعة عملهم تواجدهم بشكل يومي في دوائرهم، يتمّ إصدار تصاريح لهم من خلال الوزير أو المرجع المختص.

وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، وتحديداً القطاعات المسموح لها بالعمل بكامل طاقتها، يكون يوم غدٍ الثلاثاء يوم دوام رسمي، نظراً لانتهاء عطلة عيد الفطر السعيد، أمّا بخصوص القطاعات غير المصرّح لها بالعمل حتى الآن فتبقى الأمور كما هي عليه، بانتظار ما يتقرّر لاحقاً وفقاً لتطوّرات الحالة الوبائيّة.

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