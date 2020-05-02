تمديد الفرصة للعمالة الوافدة الراغبة بالمغادرة شهراَ

وطنا اليوم-عمان:أتاحت وزارة العمل المجال للمرة الثانية أمام العمالة الوافدة وأسرهم التسجيل عبر منصة: Hemaya.jo وذلك باللغتين العربية والإنجليزية اعتباراً من يوم الأحد ولمدة شهر، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وقال وزير العمل نضال البطاينة في بيان : إنّ هذا الإجراء يأتي للسماح للعمالة الوافدة، بمغادرة البلاد والعودة إلى دولهم نظرا لمحدودية فرص العمل بسبب أزمة كورونا والحاجة إلى التركيز فقط على الاحتفاظ بالعمالة الاردنية دون غيرها لمساعدة أصحاب العمل على تخفيض كلفهم.
وأكد وزير العمل استمرارية إعفاء العمال المسجلين وأسرهم من غرامات الاقامة أو أي مبالغ تترتب عليهم مثل: رسوم تصاريح العمل وأي رسوم أخرى، تقديرا لظروفهم في ظل الأزمة الحالية.
وأضاف البطاينة، أنّ العمالة الوافدة الراغبة بالمغادرة برفقة أسرهم ما زال باستطاعتها ايضاً، سحب مستحقاتها المالية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ودعا الوزير العمالة الوافدة المخالفة او التي تحمل تصاريح منتهية إلى الاستفادة من هذه الإجراءات للمغادرة بعد التسجيل على المنصة، وذلك في ظل الحالة الإنسانية والاجتماعية والعالمية.
وذكر البيان أنّ جراءات السفر ستكون وفقا لأعلى المعايير والإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.