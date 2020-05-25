الرئيسية | محليات العضايلة: الحكومة تنوي فتح المزيد من القطاعات

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن هنالك قرارت بفتح المزيد من القطاعات أمام المواطنين، وقد نخرج بتوصيات حولها بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف العضايلة في تصريحات اذاعية، أن خلية الأزمة ستجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء؛ لتقيم المرحلة والأداء ولتحدد رؤيتها للأسابيع القادمة ولتتخذ القرارات المناسبة، مشيرا إلى أن اجتماعاتهم انقطعت خلال أيام الحظر الشامل.

وأشار العضايلة إلى أن وباء كورونا تحت السيطرة.

وبين أن الإصابات بدأت تعود كما كانت سابقا، وأن أغلب الحالات على مدى الأيام الثلاث تسجل لقادمين من الخارج، وأن انتقال العدوى من مواطن لآخر في الداخل أصبح ضعيفا جدا.

وحول عيد الاستقلال، هنأ العضايلة جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، بمناسبة العيد الرابع والسبعين للاستقلال.

وقال "الاستقلال هو الانجاز"، مضيفا أن "الأردن حقق على مدى السنوات الـ74 الكثير من الانجازات التي يفتخر بها الشعب الأردني والعالم أجمع، وهي حقيقة لا يمكن إغفالها".

وأضاف "الأردن يعيش اليوم ظروفا استثنائية، لكنه يخرج من الأزمة أقوى وأصلب، ودائما يخلق فرصا من التحديات للتقدم والنجاح.

وأكد العضايلة أن الأردن وخلال الشهور الثلاث الماضية، كان يقدم يوميا النموذج الأفضل على مستوى العالم.

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