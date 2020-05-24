اعلان هام صادر عن ديوان الخدمة المدنية .. وثيقة

وطنا اليوم - اعلن ديوان الخدمة المدنية اعتذاره عن استقبال المراجعين بقضايا التوظيف شخصيا، في مكاتب الديوان بالمركز والفروع، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة متلقي الخدمة.

و جاء هذا الإجراء في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 9331، القاضي بوقف التعيينات في الجهاز الحكومي حتى نهاية العام