الرئيسية | محليات طرقات عمّان خالية في أول أيام عيد الفطر بسبب كورونا

وطنا اليوم-عمان:ساد الصمت شوارع العاصمة الأردنية عمان في أول أيام عيد الفطر، بعد أن فرضت الحكومة حظر شاملا ضمن اجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقررت الحكومة الأردنية أن تكون حركة تنقل المواطنين لثاني أيام العيد (الاثنين)، بالمركبات التي تحمل الرقم الفردي، ومشيا على الأقدام من 8 صباحا الى 7 مساء .

بينما منعت السلطات إقامة صلاة العيد في الساحات العامة، وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، "إننا في هذا البلد لم نغلق المساجد إلا لسبب كبير، وراجح، وهو وجود وباء كورونا المعدي القاتل".

وأضاف الخلايلة خلال إلقائه خطبة العيد اليوم الأحد، في مسجد الملك الحسين بن طلال أن "صلاة العيد تؤدى في البيوت في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والعالم أجمع، داعيا الله سبحانه بأن يعود الناس لصلاة الجماعة في المساجد قريبا بعد الانتصار على الوباء الخطير".

وبدت شوارع العاصمة عمان في أول أيام عيد الفطر خاوية تماما من المركبات والمواطنين.

واتخذت الحكومة الأردنية إجراءات صارمة، توقفت على إثرها قطاعات إنتاجية واسعة نتيجة حظر التجوال وإغلاق المحال منذ العشرين من آذار/ مارس الحالي، إلا أنها عادت وخففت اجراءات الحظر وسمحت للعديد من القطاعات بالعمل، باستثناء قطاعات التعليم، وصالات الأفراح، والمقاهي.

وقررت الحكومة عودة القطاع العام للعمل يوم الثلاثاء المقبل 26 أيار/ مايو ضمن شروط سلامة صحية محددة، وضعتها في دليل إرشادي وزع على الدوائر الحكوميّة، ويتضمن تفعيل الدوام المرن بجميع أشكاله خصوصاً للموظفين الأكثر عرضة لخطر العدوى كالحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة.

وقضى الأردنيون لأول مرة في تاريخ المملكة عيد الفطر محجورين داخل منازلهم، ولم يمنعهم ذلك من تبادل التهاني عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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