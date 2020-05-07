الرئيسية | محليات بومبيو يهنئ بعيد الإستقلال: ممتنون لشراكتنا مع الأردن

وطنا اليوم-عمان:هنأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، "الشعب الأردني بمناسبة عيد الإستقلال".

وقال بومبيو في بيان، "إن الذكرى الـ 74 لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية هي فرصة للتأمل في الصداقة العميقة بين دولتينا. خلال فترة شراكتنا الطويلة، تعاونا في مواجهة العديد من التحديات والتهديدات معاً، وآخرها جائحة الكوفيد-19. لقد عملنا معاً على تحسين جودة الحياة للشعب الأردني، وبنينا على عقود من استثمارات الشعب الأمريكي في توفير مياه الشرب النظيفة، وتوفير بنية تحتية عالية الجودة، وتوفير مرافق تعليمية وصحية حديثة للمجتمعات في جميع أنحاء المملكة".

وأضاف : "نحن ممتنون لشراكتنا مع الأردن وتأثيرها في المنطقة. لقد أنقذنا معاً أرواحاً من آفة الإرهاب، وتناولنا احتياجات اللاجئين الفارين من الصراع، وشجعنا شرق أوسط أكثر استقراراً وأماناً".

وأردف قائلا : " تهنئكم الولايات المتحدة بمناسبة عيد الإستقلال الأردني وتنقل أفضل تمنياتنا للسلام والازدهار والصحة الجيدة للشعب الأردني في العام المقبل".

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