الرئيسية | محليات السمراء : لم يتم تحويل مياه صرف صحي إلى سيل الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:اكدت شركة مصنع السمراء لتنقية المياه العادمة المسؤولة عن تشغيل وصيانة محطة المعالجة الاولية في عين غزال ومحطة تنقية الخربة السمراء انه لم يتم تحويل اية مياه صرف صحي الى سيل الزرقاء مبينة وانه نتيجة الهطول المطري المفاجئ صباح اليوم الأحد تدفقت كميات كبيرة من مياه الأمطار المربوطة على مناهل الصرف الصحي إلى المدخل الرئيسي للمحطة المصمم لاستيعاب مياه الصرف الصحي من المنازل وغير مصممة لاستيعاب كميات الامطار الداخلة الى شبكة الصرف الصحي من خلال المناهل عن طريق المزاريب .

وأضافت الشركة في بيان لها أنه بالرغم من ذلك فان محطة المعالجة الاولية في عين غزال المزودة بخزان تجميعي للحد من هذه الفياضانات قالت بتحميلها في الخزان الا انه لم تستوعب المحطة مياه الصرف ومياه الامطار معا وهي مصممة فقط لمياه الصرف الصحي وتم اتخاذ إجراءات سريعة وإعادة الوضع الى طبيعته خلال وقت قصير.

وأضافت أن الشركة تعمل على إيجاد حل دائم حيث تنوي وزارة المياه والري تنفيذ مشروع جديد وطرح عطاء خط ناقل جديد قطر ١٥٠٠ ملم من محطة عين غزال الى محطة السمراء بطول ٣٨ كم حيث يتوقع البدء بتنفيذ الاعمال بهذا المشروع خلال الاشهر الثلاث القادمة بالاضافة الى مشروع توسعة محطة تنقية الخربة السمراء / المرحلة الثالثة والتي سوف يتم الانتهاء من الغلق التجاري للمشروع قريبا حيث يتوقع كذلك بدء العمل بالمشروع خلال العام الحالي مما سوف يعمل رفع الطاقة الاستيعابية للمحطات خلال فترة الامطار.

كما ستقوم الوزارة ايضا بطرح مشروع لنقل ما يقدر ب ١٥ الف متر مكعب من مياه الصهاريج من محطة عين غزال الى محطة الغباوي التي سوف يتم طرح عطاء التنفيذ فيها خلال العام الحالي لرفع السعة الاستيعابية لمحطة عين غزال. كما باشرت وزارة المياه والري وبالتعاون مع الجهات المانحة لعمل دراسة فنية لتوسعة محطة المعالجة الاولية في عين غزال بحيث تصل طاقتها الاستيعابية الى الضعف وانشاء خزان تجميعي اخر بسعة ٤٥ الف متر مكعب.

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