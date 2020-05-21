الرئيسية | محليات بوقت قياسي .. ضبط مرتكبي السطو على 3 صيدليات

وطنا اليوم-عمان:انهى فريق التحقيق الخاص من البحث الجنائي المكلف بالتحقيق بثلاث قضايا سلب وقعت على صيدليات خلال الاسبوع الماضي التحقيقات في الحوادث ، والقاء القبض على ثلاثة اشخاص تورطوا بارتكابها ويضبطون بحوزتهم سلاحين ناريين .

وفي التفاصيل : قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وخلال الايام القليلة الماضية وردت لادارة البحث الجنائي ثلاثة بلاغات بتعرض ثلاث صيدليات للسلب بعد دخول اشخاص مجهولين وملثمين اليها واخذ مبالغ مالية من الموظفين فيها تحت تهديد السلاح والفرار من المكان ، وشكل فريق تحقيقي خاص من شعبة بحث جنائي اقليم العاصمة لمتابعة التحقيق في تلك القضايا والكشف عن مرتكبيها والقاء القبض عليهم .

واضاف الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق وبوقت قياسي منذ بدء التحقيق تمكن من خلال جمع المعلومات ومتابعة الاسلوب الجرمي من تحديد هوية مرتكبي قضايا السلب تلك حيث تبين انهم ثلاثة اشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية والقي القبض عليهم جميعاً بعد مداهمة اماكن تواجدهم.

وتابع الناطق الاعلامي انه بالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بارتكابهم لتلك القضايا على الصيدليات بالاشتراك وضُبط بحوزتهم سلاحان ناريان والمركبة المستخدمة في عمليات السلب وجزء من المبالغ المالية المسلوبة وما زال التحقيق جارياً معهم.

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