وطنا اليوم-عمان:أعلنت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، مساء الأحد أول أيام عيد الفطر السعيد، تسجيل 4 اصابات جديدة بكورونا في الأردن.

وقالت الحكومة في موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19، ان الحالت هي لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم (3) أردنيين، وأحدهم من جنسيّة عربيّة تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

الإصابات والشفاء والفحوصات:

- سُجِّلت في المملكة اليوم (4) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم (3) أردنيين، وأحدهم من جنسيّة عربيّة تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

- وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن (708) إصابات.

- سجّلت أيضاً حالة شفاء واحدة في مستشفى الملكة علياء.

- تمّ إجراء (1451) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (163173) فحصاً.

إجراءات أخرى:

• تنتهي منتصف هذه الليلة فترة حظر التجوّل الشامل التي امتدّت لثلاثة أيّام، وستعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين 25/5/2020م (ثاني أيّام عيد الفطر السعيد) ، بحيث يُسمَح للمواطنين بالخروج ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتّى الساعة السابعة مساءً، كما يُسمَح للمنشآت التجاريّة بالعمل خلال هذه الأوقات أيضاً.

• بالنسبة للمحافظات التي يطبّق فيها نظام الفردي والزوجي لاستخدام المركبات (العاصمة عمّان، والزرقاء، والبلقاء)، يكون الدور ليوم غد الاثنين 25/5/2020م للمركبات ذوات الأرقام الفرديّة.

• يكون دوام موظفي القطاع العام يوم الثلاثاء المقبل 26/5/2020م، وفق الآليّة التي تمّ الإعلان عنها سابقاً، بالتدرّج وعلى ثلاث مراحل، ويتولّى الوزير المختصّ تحديد الموظّفين العائدين للعمل في كلّ مرحلة ونسبتهم، ويتمّ تحديد الموظفين العاملين عن بُعد وفق الدليل الإرشادي والتعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنيّة.

• تمّ اليوم إخلاء جميع المواطنين الخاضعين للحجر في فنادق البحر الميّت والمواقع المخصّصة للحجر، باستثناء (7) أشخاص مخالطين لمصابين، سيتمّ إخضاعهم للحجر احترازيّاً لفترة إضافيّة، لحين التأكّد من حالتهم الصحيّة.

• بلغ عدد مستخدمي تطبيق أمان خلال ثلاثة أيام من إطلاقه (71) ألف مواطن في المملكة، وهو حالياً التطبيق الأكثر استخداماً حالياً في الأردن بالنظر إلى عدد مرات تحميله على متجر "جوجل بلاي" من داخل الأردن، خلال مدة قصيرة.

• من الأهداف الرئيسة لتطبيق أمان: حصر المرض، وتنبيه المخالطين، وحصر المنطقة التي تواجد فيها المصاب؛ لذا نهيب بالجميع ضرورة تحميل التطبيق من قبيل المسؤوليّة الصحيّة، وبهدف حماية أنفسنا والمقرّبين منّا.