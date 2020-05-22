 وطنا نيوز -الفايز : تكفيري دعا لصلاة العيد في معان وجاري استدعاؤه
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الفايز : تكفيري دعا لصلاة العيد في معان وجاري استدعاؤه
التاريخ : 24-05-2020 05:02:21 المشاهدات: 3552

وطنا اليوم-عمان: أكد محافظ معان الدكتور محمد الفايز أنه تم استدعاء شخص وصفه بالتكفيري لمسؤوليته عن الدعوة لإقامة صلاة العيد في إحدى ساحات المحافظة وبشكل خالف تعليمات وزارة الأوقاف ، وأوامر الدفاع القاضية بحظر التجمعات كإجراء وقائي لمواجهة الكورونا.

وقال الفايز أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا الشخص لإقامة الصلاة مخالفا أوامر الدفاع.

وأضاف الفايز أن هذا الشخص دعا لإقامة الصلاة والتجمع في ساحة تتبع من وصوفهم بالتكفيريين.

وكانت مجموعة من الأشخاص أقامت صلاة العيد صباح اليوم بإحدى الساحات في معان خلافا للتعليمات الرسمية.


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