الرئيسية | محليات وزير الصحة يتفقد الكوادر الطبية في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:تفقد وزير الصحة الدكتور سعد جابر اول ايام عيد الفطر السعيد واقع الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في محافظة الزرقاء وجاهزية الكوادر الطبية والتمريضية في استقبال المرضى في كل من مستشفى الزرقاء الحكومي ومستشفى الامير فيصل.

واستهل الدكتور جابر زيارته في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد للاطلاع على الخدمات الطبية والخدمية المقدمة المرضى الراقدين على اسرة الشفاء في المستشفى، كما اطمأن على جاهزية الكوادر الطبية المناوبة وفرق التقصي.

كما اطلع الدكتور جابر على جميع الامكانيات الطبية والجاهزية لاستقبال الحالات في قسم الطوارئ، ونوعية وجودة خدمات الاعاشة من وجبات الغذاء المقدمة للمرضى والعاملين في المستشفى على حد سواء.

واستمع الدكتور حابر الى الكوادر الطبية والتمريضية والدور الذي يقومون به من خدمات طبية وفحوصات دقيقة في استقبال المرضى في اقسام الاسعاف والطوارئ، مثمنا الدور الايجابي الذي تنهض به الكوادر لاسيما خلال الفترة الحالية لمجابهة فيروس كورونا.

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