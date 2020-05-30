الرئيسية | محليات فك العزل الكلي عن قرية الحرش في المفرق

وطنا اليوم-عمان:قال محافظ المفرق ياسر العدوان، الأحد، إنه تقرر فك العزل الكلي عن قرية الحرش، التابعة لبلدية الباسلية في المحافظة؛ لعدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد فيها بعد جمع عينات للمرة الثالثة بعد 14 يوما من إعلان الحظر.

وأضاف العدوان أن نتائج العينات التي جمعت خلال الأسبوعين الماضيين ظهرت "سلبية"، لافتا النظر إلى أن قرية الحرش سجلت 9 حالات منذ اكتشاف أول إصابة في المفرق بتاريخ 6 أيار/ مايو الحالي، واستمرت القرية بعد ذلك بعدم تسجيل حالات لمدة 14 يوما، مما استدعى فك الحظر الكلي عنها، وبحسب بروتوكلات معمول بها من وزارة الصحة، وفق ما نقلت عنه فضائية المملكة.

وأوضح العدوان، أن "إجراءات فك العزل عن قرية الحرش تبدأ من صباح يوم غد الاثنين".

وسجلت محافظة المفرق، نحو 67 إصابة من 6 أيار/ مايو الحالي، مما دعا المجلس الأمني في المحافظة وبتوصية من دائرة الشؤون الصحية إلى عزل بعض المناطق كليا لحين الوقوف على الوضع الوبائي فيها، وجمع عينات كافية لتقرر وجود إجراءات تشديدية أو تخفيفية.

وأنهت السبت، فرق الاستقصاء الوبائي، جمع العينات لفحص الكشف عن فيروس كورونا للمرة الثالثة في بلدية الباسلية في محافظة المفرق، بعد مرور 14 يوماً على سحب أول عينة لمخالطي مصاب في قرية الخناصري التي تتبع الباسلية.

وحصلت فرق التقصي على عينات الفحص للمرة الثانية من منطقة دير ورق في محافظة المفرق بعد مرور 7 أيام على العينات الأولى.

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