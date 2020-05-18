 وطنا نيوز -الأردن يفوز بلقب الدولة ذات النهج الأمثل في احتواء كورونا
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الأردن يفوز بلقب الدولة ذات النهج الأمثل في احتواء كورونا
التاريخ : 24-05-2020 12:26:29 المشاهدات: 1888

 وطنا اليوم - فازت الأردن لقب الدولة ذات النهج الأمثل عالميا في احتواء كورونا وفق استطلاع أجراه موقع RT ، العالمي .

وبنتيجة الاستفتاء الذي استمر على مدى الأيام العشرة الأخيرة من رمضان وانتهى مع تكبيرات عيد الفطر حصل الأردن على نحو مليون صوت، ما يساوي 79.6% من إجمالي عدد الأصوات البالغ مجموعها 1246407 .

وحلت السعودية في المركز الثاني وبفارق كبير عن المتصدر، حاصدة 18.4% فيما ذهب المركز الثالث للكويت بـ0.7%.

وفي الجدول التالي النتائج الكاملة للاستطلاع










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