الأردن يفوز بلقب الدولة ذات النهج الأمثل في احتواء كورونا

وطنا اليوم - فازت الأردن لقب الدولة ذات النهج الأمثل عالميا في احتواء كورونا وفق استطلاع أجراه موقع RT ، العالمي .

وبنتيجة الاستفتاء الذي استمر على مدى الأيام العشرة الأخيرة من رمضان وانتهى مع تكبيرات عيد الفطر حصل الأردن على نحو مليون صوت، ما يساوي 79.6% من إجمالي عدد الأصوات البالغ مجموعها 1246407 .

وحلت السعودية في المركز الثاني وبفارق كبير عن المتصدر، حاصدة 18.4% فيما ذهب المركز الثالث للكويت بـ0.7%.

وفي الجدول التالي النتائج الكاملة للاستطلاع