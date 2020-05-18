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الأردن يفوز بلقب الدولة ذات النهج الأمثل في احتواء كورونا
وطنا اليوم - فازت الأردن لقب الدولة ذات النهج الأمثل عالميا في احتواء كورونا وفق استطلاع أجراه موقع RT ، العالمي .
وبنتيجة الاستفتاء الذي استمر على مدى الأيام العشرة الأخيرة من رمضان وانتهى مع تكبيرات عيد الفطر حصل الأردن على نحو مليون صوت، ما يساوي 79.6% من إجمالي عدد الأصوات البالغ مجموعها 1246407 .
وحلت السعودية في المركز الثاني وبفارق كبير عن المتصدر، حاصدة 18.4% فيما ذهب المركز الثالث للكويت بـ0.7%.
وفي الجدول التالي النتائج الكاملة للاستطلاع
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