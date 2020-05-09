الرئيسية | محليات أمطار غزيرة على أجزاء من عمان و البلقاء و الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:تشير صور الأقمار الاصطناعية و الرادار الجوي الى وجود فرص لأمطار رعدية غزيرة في بعض مناطق العاصمة عمان و البلقاء و اجزاء من الزرقاء.

وقال موقع طقس العرب إن الأردن يتأثر يوم الأحد " أول أيام عيد الفطر" بمُنخفص جوي، مُترافق مع كُتلة هوائية باردة، وتتهيأ الفرص لزخات من الأمطار صبيحة أول أيام العيد من طقس بارد نسبيا.

وأضاف طقس العرب أنه يتوقع أن تكون الرياح قوية مع المنخفض الجوي، مشيرة إلى أن هذه المنخفض يعتبر نادر لمثل هذا الوقت من العام.

وتكون درجات الحرارة الأحد أقل من معدلها المعتاد لمثل هذا الوقت من بأكثر من 10 درجات مئوية، وتكون درجة الحرارة ليلة الأحد الاثنين متدنية بشكل كبير وتنخفض في بعض المناطق إلى ما دون 8 درجات مئوية.

وبحسب طقس العرب، تبقى الكتلة الهوائية الباردة نسيلا تؤثر على الاردن الاثنين مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة.

وينتهي تأثير المنخفض الجوي بشكل كلي يوم الثلاثاء وعودة درجات الحرارة إلى طبيعتها لهذا الوقت مع طقس ربيعي

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