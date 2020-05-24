الرئيسية | محليات عيد الحظر السعيد يثير غضب الشارع الأردني

وطنا اليوم-عمان:كشفت مصادر مطلعة السر الاساسي وراء اضطرار الحكومة الاردنية للاستجابة لما قرره وزير الصحة بصفة فردية الدكتور سعد جابر بخصوص اعلان حظر شامل لثلاثة ايام دفعة واحدة.

ويبدو ان اصرار الوزير جابر وتوجيه كتاب رسمي بالخصوص ثم جرأته في الاعلان عن واحد من اخطر القرارات واقلها شعبية وتحمل المسئولية من العناصر الاساسية التي دفعت رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لتمرير الاجراء القاسي جدا.

واثار قرار الحظر ليومين قبل العيد ولليوم الاول للعيد جدلا عاصفا في الاردن.

لكن يبدو ان مجلس الوزراء تعامل مع توصية الوزير جابر باعتباره صاحب الاختصاص رغم الكلفة الاجتماعية والاقتصادية وبعدما حذر الاخير من ان لديه برنامج مقر على مستوى اللجان الوبائية بكيفية التصرف إذا ظهر الفيروس بأربع محافظات بنفس التوقيت.

ويبدو ان جابر اربك مجلس الوزراء بقراره واصر عليه مع تحذيرات شديدة اللهجة بحكم صلاحياته الصحية ومن المرجح ان وجود التوصية بالحظر الثلاثي في كتاب رسمي موقع من الاسباب التي دفعت الحكومة للموافقة.

وبحث الشارع الاردني بكثافة عن مبررات للعودة للتشدد في الحظر والإغلاق لكنه لم يجد ما يقنعه والوزير جابر لم يقدم شروحات في السياق عندما أعلن تحذيرا من عودة ظهور الفيروس في أربع محافظات.

وحصل كل ذلك عمليا دون أن تجسيد أي سيناريو بعنوان”إعادة هيبة الدولة” التي يمكنها أن تتجلى اليوم في إدارة التوازن ما بين الإجراءات وحماية الاقتصاد وتخفيف الاحتقان خصوصا بعدما تفهم الشارع بكثافة في بداية أزمة كورونا إجراءات متشددة بقيت متشددة عمليا طوال الوقت.

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