صباح العيد بارد ومعالجة سريعة لقضية الطفلة والتزام بقرار الحظر

وطنا اليوم - عالجت الحكومة بطريقة مقنعة حادثة الطفلة الرضيعة التي اثارت ضجة واسعة النطاق عشية ليلة عيد الفطر الذي طبق فيه حظر شامل منع الاردنيين من مغادرة منازلهم .

وادلى المواطن الذي سمع وهو يصور شريط فيديو ويشتم الحكومة ورئيس الوزراء ومسئولي الامن القومي بإفادة جديدة تتحدث عن توثقه من وفاة رضيعته قبل وصوله حاجز أمني بالقرب من منطقته في مدينة الزرقاء.

وتحدث الاب حسب تقارير اعلامية وبيان رسمي للأمن العام عن وفاة الطفلة قبل وصولها خلافا لما كان قد اسسه الرجل من انطباع لدى الراي العام في قضية اثارت الكثير من الاشكالات.

واعلنت مديرية الامن العام بعد تحقيق سريع بلجنة أمنية بان سيارة الاسعاف وخلافا لما زعمه الاب المكلوم قد وصلت للموقع الذي تواجدت فيه الطفلة المتوفية بعد 11 دقيقة تماما وهو توقيت يتناسب مع المعايير العملية والقانونية.

وتحدث التقرير الامني عن وصول سيارة الدفاع المدني بينما كانت الطفلة متوفية فعلا حيث رفض والدها المغادرة معها.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز ورغم تعرضه للشتيمة قد قدم العزاء للوالد المكلوم مبديا التعاطف معه في الحادث المأساوي وواعدا بتحقيق ستنشر نتائجهورغم تفكيك رواية الاب والراي العام عمليا إلا ان الامن العام قال انه سيحيل أوراق القضية برمتها للقضاء للفصل التام فيها مما قد يؤدي لإفادة الاب ومحاكمته ايضا لاحقا.

ويبدو ان الاب الذي حقق معدلات مشاهدة كبيرة جدا لدى الاوساط الشعبية سبق ان كان معروفا بنشاط حراكي شعبي وانه على صلة عشائرية بوزير الاوقاف الدكتور محمد الخلايلة الذي تدخل بالمسألة على المستوى العشائري .

وكان الاب نفسه قد اكد بان إبنته وصلت الدورية الامنية وقد توفيت مؤكدا بان الحاجز الامني لم يمنعه من المغادرة لإسعاف إبنته كما كان يعتقد كثيرون في منصات التواصل الاجتماعي.

وقال التصريح الامني ان الوالد رفض مساعدة الشرطة في نقل الطفلة لأقرب مستشفى وقرر انتظار سيارة الاسعاف التي حضرت تماما بعد 11 دقيقة من تسجيل النداء رسميا.

وبتلك الحيثيات تمكنت السلطات الامنية وبإشراف وزير الداخلية القوي سلامه حماد من تقديم رواية ناضجة منعا للشائعات حول حادثة الرضيعة التي اقلقت الاردنيين عشية عيد الفطر .

واستقبل الاردنيون صباح العيد بالاعلان عن 4 اصابات فقط بفيروس كورونا جميعها لأشخاص قادمون من السعودية والخارج .

وذلك بالرغم من قرار السلطات بفرض حظر شامل في اليوم الاول من العيد في تجربة اثارت الكثير من الجدل والضجة ويعايشها الشعب الاردني لأول مرة في تاريخه حيث منع تام للزيارات ومغادرة المنازل وإغلاق جماعي لكل المحلات التجارية حتى منتصف ليلة اليوم الثاني للعيد وصلاة العيد في المنازل بقرار من وزارة ا لاوقاف.

وبدت شوارع المدن الاردنية خالية تماما من البشر والمارة بإستثناء الدوريات الامنية والعسكرية والطواقم الطبية.