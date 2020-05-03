الرئيسية | محليات الأردنيون يؤدون صلاة عيد الفطر في منازلهم

وطنا اليوم-عمان:نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها الأردن في ظل جائحة كورونا أدى الأردنيون صلاة عيد الفطر المبارك في بيوتهم.

جاء ذلك ضمن الإجراءات الحكومية التي فرضها الأردن لمواجهة فيروس كورونا.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي لن يصلي فيها المسلمون صلاة العيد جماعة، كما كانوا يؤدونها كل عام.

وأقامت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية صلاة عيد واحدة، بثت عبر مكبرت الصوت.

وقال وزير الأوقاف محمد الخلايلة، إن صلاة العيد سنة مؤكدة، ويجوز أن تقام في البيوت جماعة أو فرادى، مبينا أن كل إنسان يستطيع أن يصلي العيد في بيته.

ودعا الخلايلة الجميع إلى البقاء في بيوتهم والالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بمواجهة هذا الوباء في بلدنا المبارك.

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