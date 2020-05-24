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وصول طائرة من قطر على متنها ٢٦٧ مسافر
وطنا اليوم-عمان:وصلت طائرة من دولة قطر الشقيقة ضمن خطة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في اخلاء المسافرين الأردنيين العائدين ومن تقطعت بهم السبل في الخارج وكان على متنها ( ٢٦٧) مسافراً، وتم استقبالهم بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية وإدارة المطار, حسب التعليمات الصادرة من خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وذلك لضمان سلامة المسافرين القادمين وأهليهم ضمن الإجراءات الصحية والطبية المتبعة.
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