الرئيسية | محليات الحالة الجوية خلال اول ايام العيد

وطنا اليوم - امطار خفيفة شمال المملكة وكتلة هوائية بارد تعبر خلال اول وثاني ايام العيد تأثر الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة على المملكة، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها اليوم الأحد، لتكون أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 7 إلى 8 درجات مئوية، وتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا

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