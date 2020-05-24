دراسة علمية امريكية نشرتها CNN تتحدث عن عرس اربد

وطنا اليوم - قالت دراسة نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن حفل الزفاف الذي أقيم في مدينة إربد شمالي الأردن، تسبب في إصابة 85 شخصًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كما أسفر عن وقوع حالة وفاة واحدة نتيجة الإصابة بالمرض، وفق ما نقلته وكالة (CNN) العالمية .

وبحسب باحثين في جامعة العلوم والتكنولوجيا ، فقد أقيم حفل الزفاف والحفل في 13 آذار الماضي في مدينة إربد، وقدر الباحثون أن 350 شخصًا حضروا الحفل، في الوقت الذي لم تسجل الأردن في حينها سوى إصابة وحيدة بفيروس كورونا.

وأجرت الدراسة اختبارات على عينات من 350 حالة محتملة في غضون أربعة أسابيع من التواجد في حفل الزفاف، بما في ذلك الأشخاص الذين كانوا في حفل الزفاف والأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالحضور

ووجدت الدراسة أن 85 شخصًا لديهم تاريخ من التعرض مرتبط بحفل الزفاف، جاءت نتائجهم إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، ويعتقد الباحثون في الدراسة أن أول مريض موثق في التفشي كان والد العروس، الذي سافر إلى الأردن من إسبانيا، التي كانت تشهد انتشارًا واسعًا للفيروس.

وأكدت الدراسة أن جميع المصابين بالفيروس ممن تواجدوا في حفل الزفاف، دخلوا المستشفى لتلقي الرعاية الطبية الملائمة، في الوقت الذي لم تظهر أعراض المرض على ما يقرب من نصف المصابين في الحفل.

وأوضحت الدراسة، أن مريضين فقط من بين المصابين كانت حالتهما خطرة، بما في ذلك امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا مصابة بسرطان الثدي وأصيبت بالتهاب رئوي وفشل تنفسي، وتوفيت بعد أسبوعين من دخولها المستشفى للمراقبة، وأشارت الدراسة إلى أن سيدة من بين المصابين أنجبت طفلًا في اليوم الثاني من دخولها المستشفى للمراقبة.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن وصل إلى 700 شخصًا، بينما توفي 9 أشخاص نتيجة الإصابة بالمرض، منذ تفشي الفيروس في البلاد في مارس آذار الماضي وحتى مساء الجمعة 22 أيار