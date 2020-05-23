 وطنا نيوز -مدير إدارة السير الاثنين للأرقام الفردية
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مدير إدارة السير الاثنين للأرقام الفردية
التاريخ : 23-05-2020 11:41:21 المشاهدات: 1161

وطنا اليوم - قال مدير إدارة السير، العميد سالم الشماسين، إن ثاني أيام العيد، الموافق يوم الاثنين المقبل، سيكون لحركة السيارات ذات اللوحات الفردية.

وقال الشماسين، لقناة المملكة، إنه سيُسمح لمركبات اللوحات الفردية بالحركة في 3 محافظات وهي العاصمة عمّان والزرقاء والبلقاء.

أما باقي المحافظات، يُسمح للمركبات جميعها بالحركة بحرية لكن داخل حدود المحافظة.

وشدد الشماسين، أن كوادر الأمن العام في الميدان، لن تتساهل مع مخالفة التعليمات السابقة.

يُذكر أن يوم الاثنين، سيكون ثاني أيام عيد الفطر السعيد، وهو اليوم الوحيد الذي سُمح فيه بالحركة، قبل انتهاء العطلة وعودة القطاع العام للعمل بدءا من يوم الثلاثاء.

من جهة أخرى، أكد الشماسين، أن الأمن العام لا يعيق حركة الحالات الطارئة خلال حظر التجول، وإنما يُسهل وصولها إلى المستشفيات


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