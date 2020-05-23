الخارجية تصدر إعلانا للجالية الأردنية الراغبين بالعودة من لبنان

وطنا اليوم - اصدرت السفارة الأردنية إعلانا موجها إلى أبناء الجالية الأردنية في لبنان الراغبين بالعودة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، جاء فيه:

"بالاشارة الى اعلان المرحلة الثالثة لتنظيم عملية النقل المتدرج للطلبة الأردنيين والزوار الذين تقطعت بهم السبل في الخارج إلى المملكة، سيبدأ تسيير رحلات العودة قريبا، وعليه ترجو السفارة التكرم بالعلم بما يلي:

- ستقوم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بالتعاون مع خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يوم الأحد الموافق للرابع والعشرين من أيار 2020 م، بإطلاق منصة إلكترونيّة (safelyhome2.gov.jo)، لتسجيل جميع الأردنيين الراغبين بالعودة من الخارج، برا وبحرا، حتى وإن كانوا قد سجلوا سابقا، وسيستمر التسجيل لمدة ثلاثة أيام، حتى السابع والعشرين من أيار 2020 م، وتضم المنصة الجديدة خيارات تسهل على المواطنين عملية التسجيل والإجراءات اللاحقة

- على من يرغب بالعودة جوا، التسجيل مرة أخرى على المنصة السابقة (safelyhome.gov.jo) والتي سيعاد تفعيلها، حتى وان قاموا بالتسجيل سابقا.

- بخصوص أبناء الأردنيات، وزوجات الأردنيين وأزواج الأردنيات، وحملة الجوازات الأردنية المؤقتة، فسيتم تلقي طلباتهم مباشرة من خلال السفارة بالتواصل على الرقم 0096181699837.

- ستكون أولوية العودة من الخارج للطلبة، ومن تقطعت بهم السبل، ومن فقدوا وظائفهم بسبب تداعيات وباء كورونا