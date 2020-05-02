الأمن العام: الفيديو المتداول ليس في الاردن

وطنا اليوم - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه يجري تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة تخللها اطلاق عيارات نارية وينسب البعض ان هذه الحادثة وقعت داخل الاردن ، مؤكدا ان هذه الحادثة خارج المملكة وفي احدى الدول المجاورة .

مؤكدا انه جرى تحديد هوية مروج هذا الفيديو والعمل جارٍ للقبض عليه ، مهيباً بالجميع التحقق من كافة المعلومات من مصادرها الرسمية قبل النشر وتداول مثل تلك الفيديوهات.