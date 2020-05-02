 وطنا نيوز -الأمن العام: الفيديو المتداول ليس في الاردن
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الأمن العام: الفيديو المتداول ليس في الاردن
التاريخ : 23-05-2020 10:40:17 المشاهدات: 1605

وطنا اليوم - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه يجري تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة تخللها اطلاق عيارات نارية وينسب البعض ان هذه الحادثة وقعت داخل الاردن ، مؤكدا ان هذه الحادثة خارج المملكة وفي احدى الدول المجاورة .

 

مؤكدا انه جرى تحديد هوية مروج هذا الفيديو والعمل جارٍ للقبض عليه ، مهيباً بالجميع التحقق من كافة المعلومات من مصادرها الرسمية قبل النشر وتداول مثل تلك الفيديوهات.


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