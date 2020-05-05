سعد جابر تسجيل 4 إصابات اليوم

وطنا اليوم - تسجيل 4 إصابات وكما يلي:

حالتان لأردنيين عائدين من الخارج (من ماليزيا)، كانا يخضعان للحجر الصحّي في أحد فنادق العاصمة عمّان، وتمّ نقلهما إلى مستشفى الأمير حمزة.

- حالتان لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة عربيّة تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

- وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن (704) إصابات.

- سجّلت أيضاً (9) حالات شفاء؛ منها (2) في مستشفى الأمير حمزة، و(6) في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، و(1) في مستشفى الملكة علياء.

- تمّ اليوم إجراء (2402) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (161722) فحصاً.

إجراءات أخرى

• شهد اليوم الثاني لحظر التجوّل الشامل التزاماً كاملاً من المواطنين، باستثناء عدد محدود جدّاً من المخالفات تمّ التعامل معها وفق أحكام القانون؛ مع التأكيد على أنّ تطبيق قرار حظر التجوّل الشامل خلال أوّل أيّام العيد (غداً الأحد) سيتمّ دون تهاون.

• بلغ عدد مستخدمي تطبيق (أمان) خلال يومين من إطلاقه حوالي ٦٠ ألف مواطن في المملكة، مع التأكيد على أنّ هذا التطبيق لا يخرق خصوصيّة المستخدمين