 وطنا نيوز -محافظ العاصمة يؤكد عزل 55 منزل في جاوا وانتظار نتائج العينات
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محافظ العاصمة يؤكد عزل 55 منزل في جاوا وانتظار نتائج العينات
التاريخ : 23-05-2020 06:09:05 المشاهدات: 1472

وطنا أليوم - قال محافظ العاصمة، سعد شهاب ، اليوم السبت ، ان القوات الامنية مستمرة في عملية الاغلاق بمنطقة جوا جنوب العاصمة عمان 

واشار اننا في انتظار نتائج العينات التي سحبت خلال اليومين الماضيين لمخالطين الحلاق المصاب بكورونا ، معبراً عن امله ان تكون الامور جيدة .

وأكد شهاب،عزل (55) بناية في شارع آمنة بنت الأرقم قرب مسجد مصعب بن عمير بمنطقة جاوا، وذلك على خلفية اكتشاف اصابة "حلّاق" بفيروس كورونا، نتيجة مخالطته أحد أبناء سائق شاحنة ثبتت اصابته بالفيروس.


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