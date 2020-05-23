الرئيسية | محليات عشيرة البطاينة تناشد الملك للإفراج عن النائب السابق سليم البطاينة

وطنا اليوم - ناشد أبناء عشيرة البطاينة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى حفظه الله ورعاه الإفراج عن ابنهم النائب السابق سليم البطاينه لتردي وضعه الصحي وزيادته سوءاً. وقالوا انه اصبح من الضرورة إدخاله وتحويله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الدورية الهامة واللازمة كونه يعاني من ضعف المناعة بسبب مرض عضال حسب التقرير الطبي المرفق . واضافوا ان عشيرة البطاينه تستبشر وفي هذه الأيام المباركة بكرم وجود الهاشميين بالإفراج عن ابنهم الوطني المهندس سليم البطاينه المعتقل منذ 40 يوما

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