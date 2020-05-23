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الداخلية لوطنا اليوم: سيارة الاسعاف وصلت خلال 10 دقائق والطفلة كانت متوفية
وطنا اليوم - تابع وزير الداخلية سلامة حماد ماتناقله وسائل التواصل الاجتماعي حول تأخر سيارة الإسعاف من إسعاف طفلة كانت مع ذويها مما أدى إلى وفاتها، وأشارت المصادر لموقع وطنا اليوم ان الطفلة من مواليد الزرقاء وعمرها 8 شهور وقد كانت متوفيه اصلا ولديها سيرة مرضية سابقة وأفاد المصدر لوطنا اليوم انه سيتم نشر نتائج التحقيق فور انتهائها وقبل نهاية اليوم.
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