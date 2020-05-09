الحكومة تدعو لرفع العلم في عيد الاستقلال

وطنا اليوم - احتفاءً بالذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال المملكة التي يحييها الأردنيون في الخامس والعشرين من أيار هذا عام بكل معاني الفخر والاعتزاز، وعلى أبواب المئوية الأولى للدولة الأردنية، يقدم الأردن نفسه كنموذج مميز في مواجهة الإزمات وتراكم الانجازات الوطنية.

ولتعزيز هذه الانجازات التي توالت منذ الاستقلال بفضل التناغم بين القيادة والشعب، سعت وزارة الثقافة جنبا إلى جنب مع مؤسسات وطنية أخرى إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء، وتعزيز الهوية الوطنية الأردنية من خلال إطلاق الحملة الوطنية لتعزيز قيم العلم الأردني (عَلَمُنا عَالٍ)، انسجامًا مع رسالتها، بهدف رفع الروح المعنوية لدى المواطنين وتعزيز مفاهيم الولاء والانتماء والتكاتف في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والعالم أجمع، والتعريف بمكونات العلم الأردني ورمزيته، من خلال ولاحتفال بالذكرى 74 لعيد الاستقلال هذا العام.

وقد وجهت الوزارة الدعوة لجميع المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية والأحزاب والهيئات الثقافية والشبابية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد ليكونوا شركاء في هذه الاحتفالية لرفع علم الأردن عاليا.

كما أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بلاغا رسميا يقضي بضرورة رفع علم المملكة على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والأماكن العامة والمنازل احتفاء بعيد الاستقلال الرابع والسبعين الذي يصادف بعد غد الاثنين ، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا لمعنى الاستقلال التي يستذكر فيها الأردنيون مسيرة الإنجاز والتقدم والبناء والاستمرار بخطى ثابتة نحو المستقبل الأفضل للأردن.