الرئيسية | محليات وفاة مواطنة واصابة ابنها واحد كوادر الدفاع المدني

وطنا اليوم - توفيت مواطنة وأصيب ابنها بحروق وجروح وصفت بالخطيرة إثر حريق منزل بمنطقة المأمونية السبت، وفق مصدر طبي. كما أصيب أحد كوادر الدفاع المدني بحروق خلال مكافحة الحريق. وقال د. إبراهيم المعايعة مدير مستشفى النديم الحكومي ان سيدة وصلت متوفية إلى قسم الإسعاف والطوارئ إثر إصابتها بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة. وأضاف المعايعه أن ابن السيدة أصيب بحروق وجروح وصفت بالخطيرة وتم إدخاله الى قسم العناية الحثيثة لتلقي العلاج. كما اصيب رجل دفاع مدني من مرتب مديرية دفاع مدني مادبا وتم تحويله للمدينة الطبية لتلقي العلاجات واستكمالها لديهم. وتم تحول الجثة للطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة والأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق بالمنزل

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