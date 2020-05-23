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الأمن نحقق في ادعاء احد الأشخاص والمواقع الإخبارية بتأخر سيارة الإسعاف
وطنا اليوم - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان لجنة تحقيق برئاسة مدير الدفاع المدني باشرت التحقيق في ادعاءات مواطن بالتقصير وتأخر سيارة الإسعاف عن انقاذ ابنته ما ادى الى وفاتها .
واكد الناطق الاعلامي انه سيتم الاعلان عن نتائج التحقيق قبل نهاية هذا اليوم وان ثبت وجود اي تقصير سيتم اتخاذ كافة الاجراءات ومحاسبة المقصرين ووفق احكام القانون.
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