 وطنا نيوز -الأمن نحقق في ادعاء احد الأشخاص والمواقع الإخبارية بتأخر سيارة الإسعاف
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الأمن نحقق في ادعاء احد الأشخاص والمواقع الإخبارية بتأخر سيارة الإسعاف
التاريخ : 23-05-2020 01:31:02 المشاهدات: 2279

وطنا اليوم - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان لجنة تحقيق برئاسة مدير الدفاع المدني باشرت التحقيق في ادعاءات مواطن بالتقصير وتأخر سيارة الإسعاف عن انقاذ ابنته ما ادى الى وفاتها .

واكد الناطق الاعلامي انه سيتم الاعلان عن نتائج التحقيق قبل نهاية هذا اليوم وان ثبت وجود اي تقصير سيتم اتخاذ كافة الاجراءات ومحاسبة المقصرين ووفق احكام القانون.


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