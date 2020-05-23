خروج احد نواب المنطقة بمقطع فيديو بطريقة غير لائقة لنفي عزل بنايات في جاوا والأمن العام يؤكد

وطنا اليوم - رغم خروج احد نواب الدائرة الرابعة بفيديو يحمل تسجيل مكالمة هاتفية مع احد المسؤولين الذي كان يخاطبه بمعاليك، حاول فيه نفي وتكذيب الرواية الرسمية حول إجراءات عزل وكشف إصابات مخالطين لحلاق جاوا جنوب شرق عمان، وبشكل آثار استغراب المتابعين وثارات موجه من التعليقات الساخرة ضد النائب المعني بالفيديو، حيث لم يفهم سبب نفيه وتكذيبه لخبر العزل وكشف حالات ومحاولة استدراج المسؤول المخاطب بالمكالمة لنفي الخبر علما ان المسؤول كان يقول له انه لم يصله شئ لغاية الآن وهو يحاول جره لنفي الخبر، وخاصة الحالة التي خرج فيها بالفيديو مرتديا الشورت ويبدو انه يقوم بتفريم السلطة وهذا غير مقبول لا اجتماعيا ولا أخلاقيا وكان حريا به احترام أذواق الناس واحترام المتابع والمشهد، ورغم كل ماسجل من انتقاد على المقطع المصور ورغم أيضا نفي النائب تؤكد وطنا اليوم بان نائب مدير شرطة جنوب عمان العقيد علاء المومني قال إن الأجهزة الأمنية عزلت 55 بناية في منطقة جاوا في جنوب عمّان بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن عزل البنايات بالتحديد في منطقة حي آمنة بنت الأرقم في منطقة جاوا شمل مداخل ومخارج رئيسية وشوارع فرعية.

وأشار المومني إلى أن "فرق الاستقصاء الوبائي مستمرة في جمع عينات من سكان المنطقة من مخالطين وأخرى عشوائية للتأكد من خلو المنطقة من الفيروس أو اكتشاف أي حالات غير ظاهرة".

وتابع أن "فترة العزل المقررة في المنطقة تصل إلى أسبوعين بتوصيات من وزارة الصحة واللجنة الوطنية للأوبئة"، وعليه فإن خروج النائب المبجل باطلالته البهية ونفيه للخبر غير مبرر ولايوجد اي تفسير له ولايوجد منطقة في الاردن لها قدسية من الإصابة بالعدوى لاسمح الله.