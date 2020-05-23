وطنا اليوم - كشف شقيق الحلاق المصاب بفيروس كورونا، في منطقة جاوا جنوبي العاصمة عمان، عن تفاصيل اصابة شقيقه بالفيروس

وقال الشاب (أ.ك) في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: شقيقي لم يخالط سائق الشاحنة المصاب ابدا ولكن حلق لاولاد الشوفير المصاب

وأضاف: فور اعلامنا ان الشوفير مصاب ذهبنا الى مستشفى البشير يوم الثلاثاء في تمام الساعه ١٠ صباحا وعملنا فحص الكورونا وتبين الخميس ان محمود مشتبه باصابته وتم نقل اخي الى مستشفى الامير حمزة في تمام الساعه ٥ مساء الخميس

ودعا شقيقه الحلاق ، جميع من خالط أخيه ان يذهب ويعمل فحص كورونا لاخذ الحيطة والحذر

وكان قد كشف وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الخميس، عن تسجيل اصابة بكورونا لمواطن حلاق في العاصمة عمان

وقال وزير الصحة، انه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا في المملكة الخميس، من بينها حالة لصحاب صالون حلاقة في العاصمة عمان

وأشار الى أن الى الصحة ستقوم بالحجر على جميع من خالطوا الحلاق وزبائنه جميع من حلق لهم ، مضيفا ان الحلاق مخالط لسائق شاحنة في منطقة جاوا التي تم الحجر على بنايات فيها سابقا