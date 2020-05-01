مطاعم على وشك الإفلاس.. والمولات تطالبها بالمستحقات المالية

وطنا اليوم - طالب نقيب أصحاب المطاعم ومحلات الحلويات، عمر العواد، الحكومة بإعادة النظر بقرار عدم فتح المطاعم بالمولات والمراكز التجارية، مشيرا إلى أنها على وشك الإفلاس، وأصبحت مهددة بالإغلاق.

وأضاف العواد لوطنا اليوم إن المطاعم تريد العمل ضمن الاشتراطات الصحية والالتزام بالسلامة العامة المعلن عنها لفتح المطاعم، مشيرا إلى أن أصحاب المولات يطالبون المطاعم بدفع المستحقات المترتبة عليهم بالرغم من إغلاقها لثلاث أشهر .

وقال إن الحركة والإقبال على المطاعم لا يتجاوز 30-40% منذ السماح لها بالعمل، مشيرا إلى أن العديد منها فضل أصحابها استمرار الإغلاق حتى لا يتعرضون للمزيد من الخسائر، نتيجة الالتزامات المترتبة عليهم .

كما طالب أيضا بتمديد عمل محال الحلويات حتى الساعة 12 ليلا أثناء فترة الوقفة وأيام الأعياد.